اخبار العالم

محافظ تعز  يؤكد على عدم التخلي أو التهاون مع قضية الجرحى

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز  يؤكد على عدم التخلي أو التهاون مع قضية الجرحى والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

التقى محافظ محافظة تعزالاستاذ نبيل شمسان اليوم الاحد، ١٢ ابريل ٢٠٢٠م، مع ممثلي الجرحى في المحافظة لمناقشة احتياجاتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم.

 

وفي اللقاء ثمن محافظ تعز تضحيات الجرحى الابطال ودورهم البطولي في الدفاع عن المحافظة من الميليشيا الحوثية الانقلابية.

Advertisements

 

واكد المحافظ على عدم التخلي او التهاون مع قضية الجرحى باي حال من الاحوال وانه لايمكن التخلي عنهم مهما كانت الظروف، مشيرا الى انه سيتم توجيه اللجنة المشكلة برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل لدراسة أوضاع الجرحى والرفع بها للمعالجة الشاملة.

 

كما اكد محافظ تعز بانه يقوم بالتواصل والمتابعه المستمرة مع معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للتوجيه بسرعة صرف مخصصات الجرحى المعتمدة بصورة عاجلة بحسب توجيهات المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،نظرا لما يمر به الجرحى بالخارج من ظروف سيئة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز  يؤكد على عدم التخلي أو التهاون مع قضية الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا