محافظ تعز  يؤكد على عدم التخلي أو التهاون مع قضية الجرحى

الأحد 12 أبريل 2020

التقى محافظ محافظة تعزالاستاذ نبيل شمسان اليوم الاحد، ١٢ ابريل ٢٠٢٠م، مع ممثلي الجرحى في المحافظة لمناقشة احتياجاتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم.



وفي اللقاء ثمن محافظ تعز تضحيات الجرحى الابطال ودورهم البطولي في الدفاع عن المحافظة من الميليشيا الحوثية الانقلابية.

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واكد المحافظ على عدم التخلي او التهاون مع قضية الجرحى باي حال من الاحوال وانه لايمكن التخلي عنهم مهما كانت الظروف، مشيرا الى انه سيتم توجيه اللجنة المشكلة برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل لدراسة أوضاع الجرحى والرفع بها للمعالجة الشاملة.

كما اكد محافظ تعز بانه يقوم بالتواصل والمتابعه المستمرة مع معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للتوجيه بسرعة صرف مخصصات الجرحى المعتمدة بصورة عاجلة بحسب توجيهات المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،نظرا لما يمر به الجرحى بالخارج من ظروف سيئة