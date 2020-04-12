الرئيس الفرنسي يعتزم تمديد "تدابير كورونا" حتى مايو المقبل

الأحد 12 أبريل 2020

يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه إلى الفرنسيين بخطاب متلفز مساء الإثنين، تمديد تدابير العزل التي اتخذتها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر في أوساطه.



وذكرت مصادر قريبة من الرئيس الفرنسي أن الأخير "ينوي تمديد إجراءات العزل حتى 10 مايو/أيار المقبل على أن يتم بعدها رفع التدابير تدريجيا".

ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على هذه المسألة.

وكانت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أشارت إلى أن العزل قد يستمر حتى نهاية الشهر المقبل وإعادة فتح المدارس في سبتمبر/أيلول المقبل.

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وتوفي 13832 شخصا جراء وباء كوفيد-19 في فرنسا مع 635 وفاة خلال 24 ساعة، بحسب آخر حصيلة رسمية السبت.

وفرضت تدابير العزل في فرنسا في 16 مارس/آذار الماضي، ولن تعود الحياة إلى طبيعتها قريبا. فمثلا لن يعاد فتح المدارس والمتاجر، بل يتم دراسة مسألة فتح المدارس في سبتمبر/أيلول بحسب هذه المصادر.

وسيتوجه ماكرون، مساء الإثنين، إلى الفرنسيين في خطاب متلفز بعد سلسلة مشاورات مع أطباء ونواب وجمعيات ونظرائه الأوروبيين.

لكن لا يتوقع أن يتطرق إلى قرارات ملموسة كتعميم ارتداء الأقنعة الواقية وطريقة إجراء الفحوص أو رصد المصابين.

لكنه قد يتطرق إلى قضية إغلاق الحدود الوطنية أو حدود الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان هذا الموضوع مدرجا على جدول أعمال القمة الأوروبية عن بعد نهاية الشهر الحالي.