شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مسح لفحص فيروس كورونا بالفجيرة يستوعب 500 حالة يومياً والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أكدت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مدير مركز مسح لفحص فيروس كورونا بالفجيرة ان سعة المركز تستوعب 500 حالة فحص يوميا.

وأوضحت ان المركز يقدم خدمة المسح في المركبة خلال 5 دقائق من خلال 4 مسارات للسيارات، للتسهيل على الأفراد و لسرعة إنجاز الفحص، وان ساعات العمل تبدأ من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

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