شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. إقالة رئيس جامعة طبية بسبب دعمه التشكيك بحصيلة كورونا الرسمية والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

تتكشف يوماً بعد آخر الأحداث التي تفيد بتشكيك الإحصائية الرسمية بحالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران.



حيث أقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة أردبيل الواقعة شمال غرب البلاد، بسبب دعمه مدير مستشفى محلي شكك في الحصيلة الرسمية لضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأوردت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الأحد، أن نمكي عين شهرام حبيب زادة الأستاذ المشارك بجامعة العلوم الطبية في أردبيل رئيسا لها بعد إقالة قدرت إخوان أكبري.

واعتبرت وكالة أنباء برنا المحلية الإيرانية أن إقالة إخوان أكبري غير متوقعة، حيث يترأس جامعة العلوم الطبية في أردبيل منذ عام 2017.

وأصيب قدرت إخوان أكبري بفيروس كورونا المستجد، نهاية مارس/آذار الماضي، غير أن إقالته ترتبط بدعمه موقف مدير مستشفى الخميني بأردبيل الذي وصف الأرقام الرسمية لضحايا مرض (كوفيد-19) بغير الحقيقية، حسب ما نقلت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية الناطقة بالفارسية من بريطانيا.

وذكر مدير المستشفي الخميني في أدربيل إسماعيل فرزانة خلال مقابلة تلفزيونية قبل أسبوعين، أن الإحصائيات التي تعلنها وزارة الصحة الإيرانية تتضمن أشخاصا خضعوا لاختبارات لتشخيص فيروس كورونا المستجد فقط.

وكشف فرزانة أن أرقام وزارة الصحة جزء من الحقيقة لأن الكثير من المصابين لم يخضعوا لاختبارات فيروس كورونا المستجد، وفق قوله.

ويبدو أن إقالة إخوان أكبري تتماشى مع ضغوط أمنية على الكوادر الطبية في إيران لمنعهم من تقديم معلومات وتفاصيل تتعلق بانتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

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وتوصلت "إيران إنترناشونال" إلى أدلة حول أن مستشفيات محلية إيرانية رفضت ذكر سبب وفاة بعض ضحايا كورونا في شهادات وفاتهم بغية تقليل الحصيلة الإجمالية الرسمية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران عن تجهيز 10 آلاف قبر جديد لدفن المتوفين جراء مضاعفات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الأحد، عن نائب رئيس بلدية طهران للخدمات الحضرية مجتبي يزداني أن القبور الجديدة ستقام داخل مقبرة بهشت زهرا (جنة الزهراء) الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة طهران.

ولم يقدم المسؤول الإيراني أرقاما محددة حول عدد ضحايا كورونا في طهران أو الوفيات الذين دفنوا في تلك المقبرة حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 4474 حالة وفاة، بعد تسجيل 117 وفاة جديدة.

وتعد إيران البلد الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، بينما تتوارد تقارير حول وجود اختبارات طبية خاصة لتشخيص فيروس كورونا المستجد نظير مبالغ مالية باهظة لا يمكن لعموم الناس تحملها.

وفي إشارة لوجود تمييز يتعلق باختبارات فيروس كورونا في إيران، ذكرت صحيفة "شرق" المحلية أن هناك 30 مختبرا تقدم اختبارات لذوي الدخول المرتفعة.