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شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا في المغرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أصغر مصابة بفيروس في المغرب والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم "الأحد"، عن شفاء رضيعة في الشهر الثالث من فيروس كورونا (كوفيد 19)، في مدينة فاس، وسط البلاد.

 

وقال العثماني، في تغريدة على "تويتر": أن الرضيعة أصغر مصابة بفيروس كورونا في المملكة، مضيفا أنها دخلت في وقت سابق إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

 

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وأوضح أن الرضيعة المتعافية قضت 16 يوما في المستشفى، وكتب "الحمد لله على سلامتها، وهنيئا لأبويها وأسرتها".

 

وحظيت حالة الشفاء الجديد بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، وتداول معلقون صور الرضيعة وهي في أحضان أقاربها الذين كانوا يحملون باقات من الورد. بحسب "سكاي نيوز عربية".

 

يذكر أن المغرب سجل 1617 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتعافى 153 منهم، بينما توفي 72.

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