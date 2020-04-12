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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسؤول يوجه برفع الحظر أمام حركة الناقلات بمنفذ الوديعة والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
وجه مسؤول بالحكومة الشرعية، برفع الحظر أمام حركة الناقلات بمنفذ الوديعة.
وفي التفاصيل، وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم باعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، منفذ الوديعة البري برفع الحظر عن المنفذ امام حركة الناقلات من والى المنفذ واستمرار الحظر على حركة المواطنين حتى اشعار آخر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري قوله بان نائب رئيس الوزراء القائم باعمال وزير النقل وجه ادارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ..
مشيراً الى ان قرار رفع الحظر يأتي بعد التفاهمات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برفع الحظر على حركة الناقلات من والى المنفذ على ان يظل الحظر على حركة المواطنين حتى اشعار اخر.
ولفت الصيعري الى انه سيتم رفع الحظر على ناقلات الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية.
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