اليمن.. مسؤول يوجه برفع الحظر أمام حركة الناقلات بمنفذ الوديعة

الأحد 12 أبريل 2020

وجه مسؤول بالحكومة الشرعية، برفع الحظر أمام حركة الناقلات بمنفذ الوديعة.



وفي التفاصيل، وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم باعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، منفذ الوديعة البري برفع الحظر عن المنفذ امام حركة الناقلات من والى المنفذ واستمرار الحظر على حركة المواطنين حتى اشعار آخر.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري قوله بان نائب رئيس الوزراء القائم باعمال وزير النقل وجه ادارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ..

مشيراً الى ان قرار رفع الحظر يأتي بعد التفاهمات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برفع الحظر على حركة الناقلات من والى المنفذ على ان يظل الحظر على حركة المواطنين حتى اشعار اخر.

ولفت الصيعري الى انه سيتم رفع الحظر على ناقلات الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية.