الفيروس ينتقل عبر 4 أمتار بالهواء وأجساد الموتى لا تنقل العدوى

ـ السعودية تمدد حظر التجول والكويت وقطر والبحرين تسجل إصابات جديدة

ـ وفيات وإصابات جديدة في مصر وتونس والمغرب والجزائر

ـ 25 إصابة في سوريا وتسجيل حالات جديدة في لبنان وفلسطين

ـ الوفيات في إيران تلامس 4500 ألف وإسرائيل تفرض ارتداء الكمامات عند الخروج

ـ أميركا تسجل أعلى حصيلة وفيات في العالم وتتوقع أن تعود الحياة الى طبيعتها في نوفمبر

ـ أكثر من 53 ألف وفاة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنخفاض المعدل اليومي في بريطانيا

ـ الصين تشدد إجراءات فحص القادمين وتعيد فتح بعض المدارس

ـ 153 إصابة جديدة في ماليزيا وإندونيسيا تسجل أكبر قفزة يومية

ـ حصيلة من الوفيات هي الأعلى في يوم بالفلبين و2551 إصابة في تايلاند

ـ أكثر من 15ألفا عدد المصابين في روسيا ونقص في أسرّة العناية بمستشفيات كندا

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت دراسة صينية جديدة فحصت عينات الهواء من عنابر المستشفيات التي يتعالج فيها مرضى فيروس كورونا المستجد”كوفيد19″، أن الفيروس يمكن أن ينتقل لأكثر من 4 أمتار، وهي ضعف المسافة التي تقول الإرشادات الصحية الحالية إن الناس يجب أن يتركوها بينهم في الأماكن العامة. لكنهم في الوقت ذاته أوضحوا إن “الكميات الصغيرة من الفيروس التي وجدوها في هذه المسافة ليست معدية بالضرورة”. واختبر الباحثون، بقيادة فريق في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في بكين، عينات من السطوح والهواء في وحدة العناية المركزة وجناح كوفيد19 العام في مستشفى هووشينشان في ووهان. ووجدوا أن الفيروس كان موجودا بتراكيز كبيرة على أرضيات غرف المستشفى. كما وجد الباحثون أن المجال الجوي المحمل بالفيروسات يتركز بشكل رئيسي بالقرب من المصاب. من جهة أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية ضرورة ارتداء المعدات الوقائية الشخصية المناسبة أثناء دفن ضحايا كورونا. وأكدت المنظمة أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى “كوفيد19″ بوجه عام، ومع ذلك، تنصح العاملين الصحيين والقائمين على عملية الدفن، والمسؤولين عن التعامل المباشر مع الجثامين باتخاذ التدابير اللازمة قبل الدفن واتباع إرشادات المنظمة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة فايروس كورونا. وأفادت المنظمة بضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والعباءات ذات الاستعمال الواحد، المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين أثناء تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة وفقاً للاحتياطات القياسية. وحتى عداد الخبر، أصيب نحو 1.8 مليون شخص حول العالم بالمرض وتوفي أكثر من 109 آلاف مصاب بالفيروس.

خليجيا، قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية فقي وقت لاحق تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 59 حالة. كما أشارت إلى تسجيل 429 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 4462 حالة .

وفي الكويت أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 1234 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2979 حالة ، مضيفة أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 11 حالات وفاة. كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن مجموع الإصابات على أراضيها قد بلغ 671 إصابة مؤكدة بينهم 221 حالة وافدة و442 حالة عدوى تونسية و8 حالات بصدد التثبّت من مصدر إصابتهم بالفيروس. في حين أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1545 حالة. بينما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء كورونا المستجد إلى 275 وفاة، بعد تسجيل 19 وفاة جديدة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 630 حالة . كما أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 25 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات الى 287 حالة. من جهتها أصدرت السلطات الإسرائيلية، قرارات صارمة لمنع تفشي وباء كورونا، بعد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالآلاف. حيث شددت على ضرورة ارتداء الأقنعة أو الكمامة خارج المنزل، بهدف التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″. وتم تسجيل 103 حالات وفاة، بجانب 10,878 إصابة بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 174 بحالة خطيرة في إسرائيل أمس.

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دوليا، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19 ارتفع إلى 4474 حالة وفاة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة. وأضافت الوزارة أن الجمهورية الإسلامية سجلت حتى الآن 71686 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من جهته، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا. الى ذلك، أفاد إحصاء لوكالة “رويترز” بأن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 19600 لتصبح أعلى حصيلة في العالم متجاوزة إيطاليا. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها حتى اعداد الخبر في الولايات المتحدة ليتخطى نصف مليون خلال عطلة عيد الفصح. من جانبه، توقع الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن تأخذ أزمة فيروس كورونا في الانحسار بعد أشهر من الآن. وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” الإخبارية الأميركية، إن الحياة ستعود إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

من جانبها، سجلت بريطانيا 917 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص. وتشير الأعداد التي تم تسجيلها مساء أمس الاول إلى انخفاض في معدل الوفيات اليومي عن اليوم الذي يسبقه، الذي تجاوز فيه عدد الوفيات المسجل يوميا في بريطانيا ما تم تسجيله في إيطاليا لأول مرة منذ تفشي الوباء، لدى تسجيل 980 حالة وفاة. وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 16972 حالة. كما ارتفع عدد وفيات كوفيد19 في إيطاليا بتسجيل 619 وفاة جديدة. بدورها، سجلت فرنسا ارتفاع بعدد حالات الوفاة إلى قرابة 14 ألف حالة لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة تراجع لليوم الثالث على التوالي مما أنعش الآمال في أن تكون إجراءات العزل العام المطبقة في مختلف أنحاء فرنسا تحد من تفشي المرض. وفي ألمانيا أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 2821 حالة ليصل الإجمالي إلى 120479 حالة. كما بلغت حالات الوفاة في ألمانيا 2871 وفاة حتى اعداد الخبر.

في غضون ذلك، تشدد الصين إجراءات فحص الأجانب القادمين لأراضيها وتعزز القيود على الحدود بعد أن وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج لرقم قياسي تسبب في رفع العدد اليومي للحالات الجديدة لمثليه. وأظهرت بيانات رسمية نشرت امس أن بر الصين الرئيسي سجل 99 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس من جهة أخرى نقل تلفزيون الصين المركزي عن متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين قوله إن مدارس العاصمة التي أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية. الى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية دعت إلى اتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة وشمولا لضمان سلامة مواطنيها من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الحاكم رأسه الزعيم كيم جونج أون.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4683، وهو الأعلى بين دول منطقة جنوب شرق آسيا. فيما أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر قفزة يومية حتى الآن وبما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4241. وفي تايلاند تم الإعلان عن تسجيل 33 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2551 بالإضافة إلى ثلاث وفيات أخرى، فيما سجلت الفلبين 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 297.

بدورها، أعلنت روسيا أمس عن 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في روسيا إلى 15770 حالة.