الفتلاوي تدعو لمعاقبة مرتكبي 'جريمة' حرق فتاة في النجف

دعت مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، الأحد، إلى معاقبة مرتكبي "جريمة" حرق فتاة في محافظة النجف.
وقالت الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نتابع بأسف وبإهتمام مع الجهات المختصة قضية حرق فتاة مواليد ٢٠٠٠ في النجف الأشرف والتي انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت أن "تلك جريمة بشعة ويجب معاقبة فاعليها أو المتسببين بها ان ثبت ذلك بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن يقوم بتعنيف النساء بأي طريقة"، داعية القضاء العراقي إلى ان "يقول كلمته بهذه القضية بأسرع وقت بما يضمن تحقيق العدالة".
وأضافت أن "تلك جريمة بشعة ويجب معاقبة فاعليها أو المتسببين بها ان ثبت ذلك بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن يقوم بتعنيف النساء بأي طريقة"، داعية القضاء العراقي إلى ان "يقول كلمته بهذه القضية بأسرع وقت بما يضمن تحقيق العدالة".
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