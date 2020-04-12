النقل تعلن تسيير ثلاث رحلات جوية يوم غد

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن تسيير ثلاث رحلات جوية استثنائية يوم غد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "سيتم تسيير ثلاث رحلات جوية استثنائية يوم غد الاثنين لاعادة عراقيين الى ارض الوطن".
وأضافت أن "الرحلات ستكون واحدة من مطار بغداد الى مطار جدة ثم تحط في مطار اربيل ومن ثم بغداد"، مشيرة الى ان "هنالك رحلتين من مطار بغداد الى مطار القاهرة".
وأضافت أن "الرحلات ستكون واحدة من مطار بغداد الى مطار جدة ثم تحط في مطار اربيل ومن ثم بغداد"، مشيرة الى ان "هنالك رحلتين من مطار بغداد الى مطار القاهرة".
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