'أوبك+' تتفق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا

أفادت مصادر مطلعة بحسب وكالة "رويترز" بأن دول مجموعة "أوبك+" توصلت إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض في أي وقت مضى.
من جانبه ذكر وزير النقط الكويتي، خالد الفاضل، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد، عقب اجتماع افتراضي جديد للدول المصدرة للنفط: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميا من أعضاء أوبك+ ابتداء من الأول من مايو 2020".
وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن "أوبك+" تغلبت على الخلاف مع المكسيك وأقرت أكبر خفض لإنتاج النفط يبلغ نحو 10% من العرض العالمي.
وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن "أوبك+" تغلبت على الخلاف مع المكسيك وأقرت أكبر خفض لإنتاج النفط يبلغ نحو 10% من العرض العالمي.
وأوضحت مصادر الوكالة أن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
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