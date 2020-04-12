فرنسا تسجل 561 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 561 حالة، منها 315 في المستشفيات و246 في دور المسنين، وبلغت نقطة 14393 بعد أن كانت 13832 أمس السبت.كما أفاد سلمون بتسجيل 1703 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي من 93700 إلى 95403، وذلك إضافة إلى 37188 إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها في دور المسنين.

ولفت مع ذلك إلى أن عدد المرضى الراقدين في غرف العناية المركزة شهد انخفاضا لليوم الـ4 على التوالي، ويبلغ حاليا 6845 شخصا مقارنة مع 6883 السبت.