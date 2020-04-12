وفاة الفنان العراقي كامل ابراهيم

أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الأحد، وفاة الفنان كامل إبراهيم اثر مرض عضال. وقال جودي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفنان كامل إبراهيم توفي، مساء اليوم الأحد، بسبب مرض عضال".

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