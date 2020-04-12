البنك المركزي يعلن فتح حسابين مصرفيين لجمع التبرعات الخاصة لدعم ذوي الدخل المحدود

أعلن البنك المركزي، الأحد، فتح حسابين مصرفيين لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل جمع التبرعات الخاصة بدعم ذوي الدخل المحدود، مبينةً أن عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي في المصارف العامة والخاصة من داخل العراق وخارجه، فيما اشار إلى إمكانية الإيداع نقداً في أي مصرف.



وأوضح، أن "عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي وبأي من المصارف العامة والخاصَّة، من داخل العراق وخارجه. كما يمكن الايداع نقداً في اي مصرف بعد تحديد اسم الحساب والرقم المصرفي، وستقوم المصارف بتحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المعني في البنك المركزي (بالدينار أو الدولار)"، مبيناً أن "التبرع لهذا الصندوق يتضمن إيداع راتب رئيس مجلس الوزراء لشهر نيسان، والوزراء ومن هم بدرجتهم، وقدم تم اليوم إيداع رواتب المسؤولين في البنك المركزي العراقي لشهر نيسان في هذا الحساب".



ودعا البنك المركزي، "المؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتبرع دعماً لهذا الجهد الطوعي التضامني الذي يهدف إلى رص الصفوف وتحشيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، وتقديم العون للعوائل التي يتطلب دعمها والتي لحقت بها أضرار بسبب الإجراءات الوقائية التي اضطرت إليها خليَّة الأزمة، كحظر التجوال وما تسبب به قطع لمصادر أرزاق تلك العوائل". وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً إلى كتاب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء المتعلق بمبادرة دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودعماً لجهود خلية الأزمة لمواجهة وباء كورونا ، قام البنك المركزي العراقي بفتح حسابين مصرفيين، لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم (حساب التكافل الاجتماعي)، الأول بالدينار ويحمل الرقم (70111) والثاني بالدولار ويحمل الرقم (60111)، وسيخصصان لجمع التبرعات الخاصة بتمويل هذا الصندوق".وأوضح، أن "عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي وبأي من المصارف العامة والخاصَّة، من داخل العراق وخارجه. كما يمكن الايداع نقداً في اي مصرف بعد تحديد اسم الحساب والرقم المصرفي، وستقوم المصارف بتحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المعني في البنك المركزي (بالدينار أو الدولار)"، مبيناً أن "التبرع لهذا الصندوق يتضمن إيداع راتب رئيس مجلس الوزراء لشهر نيسان، والوزراء ومن هم بدرجتهم، وقدم تم اليوم إيداع رواتب المسؤولين في البنك المركزي العراقي لشهر نيسان في هذا الحساب".ودعا البنك المركزي، "المؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتبرع دعماً لهذا الجهد الطوعي التضامني الذي يهدف إلى رص الصفوف وتحشيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، وتقديم العون للعوائل التي يتطلب دعمها والتي لحقت بها أضرار بسبب الإجراءات الوقائية التي اضطرت إليها خليَّة الأزمة، كحظر التجوال وما تسبب به قطع لمصادر أرزاق تلك العوائل".

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