شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: شفاء 9 حالات من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد، شفاء 9 حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة. وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن حالات الشفاء تعود إلى 7 مواطنین كویتیین ومقیمین اثنین. وأضاف أن "التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین".





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