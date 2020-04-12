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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تمدد العمل بمنع التجول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أمس السبت، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس(أذار) الماضي بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول. وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية، أنه نظراً للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر. كما أهابت وزارة الداخلية جميع المواطنين بالالتزام حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.
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