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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندونيسيا تأمر بفرض قيود على وسائل النقل قبل رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
قالت الحكومة الأندونيسية اليوم الأحد، إن أندونيسيا فرضت قيوداً على وسائل النقل العام قبل النزوح السنوي إلى القرى في نهاية شهر رمضان، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. ويتدفق نحو 75 مليون أندونيسي من المدن الكبيرة إلى مساقط رؤوسهم في نهاية شهر رمضان الذي يحل أواخر الشهر الجاري، ولكن خبراء الصحة حذروا من حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا. ولن يسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشغل نصف مقاعدها فقط بموجب إجراء جديد، يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط، في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد. وتعد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في أندونيسيا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327. وواجه الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل التي فرضتها الدول المجاورة لها.
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