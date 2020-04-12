المكسيك تسجل 273 وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

ارتفعت الوفيات في المكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 273 عقب إضافة 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حين ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 4219 بزيادة 375. وفي مؤتمر صحفي، حددت السلطات أنه من بين العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، تعافى 42%، بينما لا يزال 52% معزولين في حين بلغت نسبة الوفاة 6%. وتحددت الإصابات المؤكدة عقب إجراء ما يزيد عن 35 ألف اختبار، إلا أن الحكومة المكسيكية تقدر العدد الفعلي للمصابين بالعدوى بنحو 34500 إصابة. وفي المؤتمر الصحفي اليومي حول وضع الوباء في البلاد، أدان نائب وزير الصحة، هوجو لوبيز-جاتيل الهجمات ضد العاملين بالصحة من قبل أشخاص يخشون الإصابة بالفيروس التاجي. وقال، "نحن قلقون وغاضبون من تعرض العاملين الصحيين لهجمات. ومن المثير للقلق أن هناك أشخاصاً يصبون مشاعر مثل الخوف أو الغضب على العاملين الذين يحمونهم. الشخص الذي يرتكب العدوان قد يكون الشخص التالي الذي يعاني من المرض". وحتى 30 أبريل (نيسان)، أمرت السلطات الصحية المكسيكية بإغلاق المدارس، والتعليق المؤقت للأنشطة وتقييد التجمعات، بالإضافة إلى تدابير حماية محددة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وهم المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

