شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا بالأرجنتين إلى 89 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2142 شخصاً توفي منهم 89 شخصاً بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة. وأوضحت الوزارة في أحدث تقاريرها السبت، أن حالات الوفاة الجديدة لسيدة و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 47 و79 عاماً. وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قد أعلن الجمعة تمديد حالة العزل الاجتماعي الوقائي والإلزامي، التي كان من المقرر أن تنتهي الأحد، لمدة أسبوعين آخرين وحتى الـ26 من أبريل (نيسان) الجاري للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً أنه سيجري بحث إمكانية تخفيف القيود في بعض المناطق. ويستثنى من حالة الحجر الصحي في الأرجنتين بعض القطاعات الحيوية، وأضيف إليها بموجب المرسوم الرئاسي الجديد قطاعا المصارف وورش إصلاح السيارات





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