ترجيحات عراقية بتقديم الكاظمي تشكيلة حكومته قبل رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

رجَّحَ برلمانيون عراقيون أنْ يقدم المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيلة الحكومة الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وقال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الأحد، إنَّ "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة". وأكد أنَّ "الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكوميَّة قبل حلول شهر رمضان المبارك"، منبهاً الى أنَّ أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدين عن بعضهم للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب كورونا أو غيرها. ومن جانبها، أكدت عضو مجلس النواب سناء الموسوي، أنَّ "وضع العراق لا يحتمل أزمات أكثر من الموجودة في الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياسيَّة أنْ تحسمَ أمرها باتجاه إجراء انتخابات مبكرة". وأضافت أنَّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عليه المضي بتشكيل الحكومة، والبدء بمشروع النهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والخدمي والتعليمي والصحي في البلد، رغم أنَّ هناك قوى سياسيَّة تحفظت على تكليفه". وطالب النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان رئيس الوزراء المكلف بتقديم برامج مقتضبة وفعالة في هذه المرحلة، ومختلفة عن برامج الحكومات السابقة ويتجاوز فيها النمطيَّة. ودعا الكتل السياسيَّة إلى أنْ تكون على قدرٍ عالٍ من المسوؤليَّة وإقرار كل قوانين النزاهة والقوانين الخلافيَّة التي ما زالت تطويها رفوف المجلس. وقال النائب عباس عليوي إنَّ "المهمة ليست سهلة أمام الحكومة المقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيناً أنَّ المشكلات كثيرة وتحتاج الى استقرار سياسي واستقرار بالحكومة.

