الحكومة الأفغانية تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني في بيان صدر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان أمس السبت. وقال المجلس، إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم. وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء. وصرح مسؤول في وقت سابق اليوم الأحد، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق. ووُصفت العملية بأنها جهد من الحكومة لإظهار حسن النية من أجل عملية السلام ومحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السجون. وطبقاً للمسؤولين، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال. وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة طالبان في الدوحة. ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعه في أواخر فبراير (شباط) الإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل ألف سجين موال للحكومة. وتقول الحكومة الأفغانية إنها سوف تفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات السلام الأفغانية مع طالبان والتي كان من المقرر إجراؤها في 10 مارس (آذار)، لكن الحركة المسلحة تصر على إطلاق سراح الخمسة آلاف سجين قبل أي محادثات. يشار إلى أن طالبان، التي تطالب بالإفراج عن قادتها الـ15 في المراحل الأولى، وهو طلب ترفضه الحكومة بسبب تورطهم في هجمات قاتلة، لا تزال تحتفظ بهدوئها.

