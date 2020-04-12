قطر: 7 وفيات بكورونا و2979 إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات. وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها، تعود إلى مقيم مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 42 عاماً وكان يعاني من أمراض مزمنة. وأشارت إلى تسجيل 251 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2979 حالة، موضحة أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة. ولفتت إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 275 حالة.

