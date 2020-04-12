الرئيس الإسرائيلي يرفض طلب غانتس لتمديد مهلة تشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رفض طلباً من زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الرئيس ريفلين رفض طلب غانتس بتمديد مدة التكليف لتشكيل الحكومة. وبعد رفض الإسرائيلي قال حزب "أزرق أبيض"، إنه "سيتم استئناف جهود تشكيل حكومة الوحدة من قبل فرق التفاوض، وأوضحنا لليكود أننا لن نسمح بأي انتهاك لسيادة القانون والمبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها". وكان غانتس، قد تقدم مساء أمس، بطلب للرئيس الإسرائيلي للحصول على مهلة إضافية لمدة 14 يوماً من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث يحصل رئيس الوزراء المكلف على 28 يوماً من أجل إنجاز المهمة. وفي حال انقضاء المهلة الممنوحة لغانتس من أجل تشكيل الحكومة، فإن الرئيس الإسرائيلي سيكون أمام خيارين، إما تفويض رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة، أو نقل التفويض للكنيست من أجل أن يختار أي من أعضائه التقدم لتشكيل الحكومة.

