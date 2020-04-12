عناصر الميليشيات الإيرانية تنقل كورونا إلى سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

كشفت مصادر طبية موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل مناطق نفوذ الجكومة السورية، أن تعداد الأشخاص السوريين المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 42 في كل من دمشق، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا. كما ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى وضعهم بالحجر الصحي إلى 410، نتائج 180 منهم كانت سلبية وجرى إخراجهم. وأفادت مصادر المرصد بأن حصيلة المصابين بالوباء من القوات الإيرانية وميليشيا "فاطميون"، والميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية على أراضي سوريا، وصلت إلى 116 حالة مؤكدة. وتتوزع الحالات في دير الزور بالدرجة الأولى، وريف حلب الجنوبي ثانياً، وسط معلومات مؤكدة عن تفشيها بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق. ولفتت إلى أن هناك 30 من المصابين تعافوا، وسط مخاوف من إصابة أهالي المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية سواء في دير الزور وريف حلب الجنوبي أو ريف دمشق الجنوبي، خاصة بعدما تأكد إصابة عدد كبير من جنود قوات الجيش السوري بالفيروس نتيجة احتكاكهم مع القوات الإيرانية.

