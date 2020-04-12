- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عناصر الميليشيات الإيرانية تنقل كورونا إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
كشفت مصادر طبية موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل مناطق نفوذ الجكومة السورية، أن تعداد الأشخاص السوريين المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 42 في كل من دمشق، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا. كما ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى وضعهم بالحجر الصحي إلى 410، نتائج 180 منهم كانت سلبية وجرى إخراجهم. وأفادت مصادر المرصد بأن حصيلة المصابين بالوباء من القوات الإيرانية وميليشيا "فاطميون"، والميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية على أراضي سوريا، وصلت إلى 116 حالة مؤكدة. وتتوزع الحالات في دير الزور بالدرجة الأولى، وريف حلب الجنوبي ثانياً، وسط معلومات مؤكدة عن تفشيها بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق. ولفتت إلى أن هناك 30 من المصابين تعافوا، وسط مخاوف من إصابة أهالي المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية سواء في دير الزور وريف حلب الجنوبي أو ريف دمشق الجنوبي، خاصة بعدما تأكد إصابة عدد كبير من جنود قوات الجيش السوري بالفيروس نتيجة احتكاكهم مع القوات الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر عناصر الميليشيات الإيرانية تنقل كورونا إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.