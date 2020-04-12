شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 24 وفاة و2186 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 130 حالة. ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، فقد تم تسجيل 2186 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفاً و770 إصابة. وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1291 حالة.





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