شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني عن كورونا: تعبنا لكن لن نستسلم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتعب جراء مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنه أكد عزم حكومته على عدم الاستسلام. وكتب زيلينسكي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أمس السبت: "كثيراً ما تكتبون أنه تظهر علينا سمات التعب، أظن أن سبب ذلك أننا تعبنا فعلاً، لكننا لسنا مكسورين، كفاحنا ضد فيروس كورونا مستمر". ووفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري، استعرض الرئيس الأوكراني الإجراءات التي تتخذها حكومته للتصدى للوباء، مشيراً إلى إرسال طائرات إلى الصين وكوريا الجنوبية لجلب كل ما يلزم، إضافة إلى العمل على زيادة إنتاج كمامات الوجه والبدلات الواقية محلياً. وتابع "سنتغلب على كل شيء، وأتطلع بفارغ الصبر إلى يوم يتضمن فيه خطابي بشأن كورنا جملة واحدة فقط وهي: لا إصابات ووفيات في أوكرانيا". وفي وقت سابق، تحدث وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران عن نقص في المواد الواقية من الفيروس لدى أفراد القوات المسلحة والأطباء العسكريين، وحسب آخر بيانات رسمية، فإن حصاد كورونا في البلاد بلغ 2511 إصابة و73 وفاة و79 حالة شفاء.
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