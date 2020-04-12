شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 72 حالة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد. ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت وزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما توفي 7 حالات إضافة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113. وطالبت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.





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