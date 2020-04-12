بيل غيتس يحث مجموعة العشرين على دعم أكبر ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

حث بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات، الولايات المتحدة ومجموعة العشرين (جي20)، على استثمار المزيد من الأموال لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وكتب الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، في مقال نُشر الأحد في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أنه ينبغي على دول مجموعة العشرين ألا "تتردد" في دعمها المالي لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكر ثاني أغنى رجل في العالم، وفقاً لمجلة "فوربس" بأنه وفقاً للعلماء حول العالم، سيستغرق تطوير اللقاح 18 شهرا على الأقل، مشيراً إلى أن "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالدعم المالي اللازم". وأشار جيتس إلى الجهود المبذولة للبحث عن هذا اللقاح من قبل ما يسمى بالتحالف من أجل الابتكارات في التحضير للأوبئة (CEPI). ووعدت العديد من البلدان بدعم هذه المبادرة التي يعد غيتس أحد المروجين لها، ولكن القيام بذلك سيحتاج إلى أموال تصل إلى 2 مليار دولار على الأقل. ويعتقد غيتس أن مجموعة العشرين يجب أن تساهم في تطوير اللقاح، باعتباره "منفعة عالمية مشتركة"، وفي اللوجستيات اللازمة لتنفيذ ما يسميه "مشروع المناعة" في جميع أنحاء العالم.

