الخارجية الفلسطينية تطالب اسرائيل بالالتزام بالدعوة الأممية لوقف أعمالها العدائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بأن تغتنم فرصة النداء المشترك لمبعوثي الأمين العام في الشرق الأوسط لكل أطراف النزاع في الشرق الأوسط لوقف القتال، وأن تتوقف عن أعمالها العدائية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأن تمتنع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور. وأشار المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن النداء الأممي تطرق إلى الوقف الفوري ودون شروط للأعمال العدائية، والامتناع عن اي أنشطة تؤدي الى تدهور الاستقرار والأمن، وضرورة إيصال المساعدات إلى اللاجئين والنازحين وإلى المناطق المحاصرة، وتطرقهم للمعتقلين، وضرورة الافراج عنهم، في ظل جائحة كورونا. وناشد وزير الخارجية الأمين العام، وممثله نيكولاي ملادينوف باستخدام المساعي لدعوة إسرائيل للالتزام فيما ورد بالنداء، ومناشدة الأمين العام، وأن تتوقف فوراً وبدون شروط مسبقة عن اعمالها العدائية المستمرة، بما في ذلك رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

