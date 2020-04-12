- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية تطالب اسرائيل بالالتزام بالدعوة الأممية لوقف أعمالها العدائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بأن تغتنم فرصة النداء المشترك لمبعوثي الأمين العام في الشرق الأوسط لكل أطراف النزاع في الشرق الأوسط لوقف القتال، وأن تتوقف عن أعمالها العدائية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأن تمتنع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور. وأشار المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن النداء الأممي تطرق إلى الوقف الفوري ودون شروط للأعمال العدائية، والامتناع عن اي أنشطة تؤدي الى تدهور الاستقرار والأمن، وضرورة إيصال المساعدات إلى اللاجئين والنازحين وإلى المناطق المحاصرة، وتطرقهم للمعتقلين، وضرورة الافراج عنهم، في ظل جائحة كورونا. وناشد وزير الخارجية الأمين العام، وممثله نيكولاي ملادينوف باستخدام المساعي لدعوة إسرائيل للالتزام فيما ورد بالنداء، ومناشدة الأمين العام، وأن تتوقف فوراً وبدون شروط مسبقة عن اعمالها العدائية المستمرة، بما في ذلك رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية تطالب اسرائيل بالالتزام بالدعوة الأممية لوقف أعمالها العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.