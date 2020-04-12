الليكود يطالب بنقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى نتانياهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تقدم حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأحد، بطلب للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لنقل تفويض تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى زعيم الحزب بنيامين نتانياهو، بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي رفض طلب زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس من أجل تمديد مهلة التفويض الممنوحة له. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "حزب الليكود توجه رسمياً إلى الرئيس ريفلين لنقل تفويض تشكيل الحكومة إلى نتانياهو، الذي تمتلك كتلته 59 مقعداً في الكنيست". وأضافت، "طلب الحزب تكليف الرئيس ريفلين لرئيس الوزراء نتانياهو، الذي معه 59 مقعداً، تماماً كما فعل الرئيس بعد الانتخابات الأخيرة عندما منح التفويض إلى غانتس، عندما كان لديه 54 مقعداً فقط". وتابعت الصحيفة، أنه "من غير المحتمل حتى اللحظة أن يحدث ذلك، ومن المتوقع أن ينقل الرئيس الإسرائيلي المهمة إلى الكنيست". ورفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلباً من زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما أكد الحزب أنه سيتم استئناف جهود تشكيل حكومة الوحدة من قبل فرق التفاوض. وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة الممنوحة لغانتس، نهاية يوم غد الإثنين، وليس واضحاً ما إذا كانت مفاوضاته لتشكيل الحكومة الموحدة مع الليكود قد تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

