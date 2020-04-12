الفلبين لمستشفياتها: أحرقوا جثث ضحايا كورونا خلال 12 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ مانيلا

طلبت الحكومة الفلبينية أمس من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس كورونا في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات بأن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة.

وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفين، وسط تفشي الفيروس. وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس «يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث».

وكان مركز «إيست افينيو ميديكال الطبي» وهو واحد من المستشفيات الرئيسة الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا في مانيلا، قد كشف أن مشرحته ليس لديها معدات كافية، مثل الثلاجات لتخزين الجثث الإضافية.