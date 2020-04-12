كيم يعين شقيقته في منصب بارز بكوريا الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول
ذكرت تقارير إعلامية أمس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم.
وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري الشمالي، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة.
وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين.
وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل أخيرا بين بيونج يانج وسول.
وتوقفت المباحثات عقب قمة فاشلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي في فبراير 2019 في فيتنام، والتي حضرتها أيضا كيم يو جونج.
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