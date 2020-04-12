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تركيا تعترف: سنرسل شحنة طبية لإسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات ومستلزمات طبية لدول عدة بالعالم لمواجهة كورونا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عنه القول أمس، في مقابلة تلفزيونية «تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية. أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل بالتزامن مع ذلك مساعدات إلى فلسطين أيضا».

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وأعرب قالن عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.

وكانت تركيا قد أرسلت خلال الأيام الماضية شحنات عدة ومساعدات طبية إلى دول عدة، بينها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وغيرها لمواجهة كورونا.

وأوضح قالن أنه من الصعب حاليا التكهن بموعد محدد لانتهاء وباء فيروس كورونا. ولفت إلى أن القضاء على الفيروس مرتبط بمدى تطبيق التدابير المتخذة ضد الفيروس بنجاح.

وأكد أن من أولويات بلاده في المرحلة الراهنة إنتاج المستلزمات الطبية، وتأمين احتياجات المستشفيات، والحفاظ على الأمن العام في البلاد، إلى جانب التدابير اللازمة للحفاظ على قوة الاقتصاد.