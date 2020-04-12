شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات ومستلزمات طبية لدول عدة بالعالم لمواجهة كورونا.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عنه القول أمس، في مقابلة تلفزيونية «تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية. أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل بالتزامن مع ذلك مساعدات إلى فلسطين أيضا».
وأعرب قالن عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.
وكانت تركيا قد أرسلت خلال الأيام الماضية شحنات عدة ومساعدات طبية إلى دول عدة، بينها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وغيرها لمواجهة كورونا.
وأوضح قالن أنه من الصعب حاليا التكهن بموعد محدد لانتهاء وباء فيروس كورونا. ولفت إلى أن القضاء على الفيروس مرتبط بمدى تطبيق التدابير المتخذة ضد الفيروس بنجاح.
وأكد أن من أولويات بلاده في المرحلة الراهنة إنتاج المستلزمات الطبية، وتأمين احتياجات المستشفيات، والحفاظ على الأمن العام في البلاد، إلى جانب التدابير اللازمة للحفاظ على قوة الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعترف: سنرسل شحنة طبية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.