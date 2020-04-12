وزير الصحة الألماني: وصلنا الى مرحلة جيدة في مكافحة فيروس الكورونا

أعرب ​وزير الصحة​ الألماني ينس شبان، عن "تفاؤله بأن بلاده ستتجاوز بشكل جيد المرحلة الحالية لتفشي وباء ​كورونا​، ولقد وصلت ​المانيا​ إلى هذه المرحلة بشكل جيد، واذا مر بنا ​عيد الفصح​ أيضا على هذا النحو، سنكون قد اجتزنا هذه الديناميكية الأولى للفيروس معا، وسوف يتعلق الأمر بعد ذلك بكيفية العودة تدريجيا".

وذكر الوزير الألماني شروطاً ملموسة لـ"عودة ​الاقتصاد​ إلى سابق عهده، واذا أظهرت لنا قطاعات محددة أنه يمكنها تنفيذ قواعد النظافة والرعاية الصحية والتباعد، سيمكن لها حينئذ البدء من جديد في العودة إلى مسار ​الحياة​ اليومية".