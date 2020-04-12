أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن "تفاؤله بأن بلاده ستتجاوز بشكل جيد المرحلة الحالية لتفشي وباء كورونا، ولقد وصلت المانيا إلى هذه المرحلة بشكل جيد، واذا مر بنا عيد الفصح أيضا على هذا النحو، سنكون قد اجتزنا هذه الديناميكية الأولى للفيروس معا، وسوف يتعلق الأمر بعد ذلك بكيفية العودة تدريجيا".
وذكر الوزير الألماني شروطاً ملموسة لـ"عودة الاقتصاد إلى سابق عهده، واذا أظهرت لنا قطاعات محددة أنه يمكنها تنفيذ قواعد النظافة والرعاية الصحية والتباعد، سيمكن لها حينئذ البدء من جديد في العودة إلى مسار الحياة اليومية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الألماني: وصلنا الى مرحلة جيدة في مكافحة فيروس الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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