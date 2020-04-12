الصحة العراقية: تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية عن "تسجيل 4 ​وفيات​ و34 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في محافظات ​بغداد​ والسليمانية و​أربيل​ و​البصرة​"، مشيرة الى ان "الوزارة فحصت، 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات ​إقليم كردستان​ العراق، ومجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت ​حالات​ الشفاء 640".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".