الحرس الثوري: قادة الحرس خصّصوا 20% من رواتبهم لصالح المتضررين من كورونا بالبلاد

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري ال​إيران​ي العميد رمضان شريف، انه "في ضوء المناورة التي أطلقتها قوات التعبئة الشعبية بعنوان المساعدات الإيمانية لدعم الفقراء والمحتاجين خلال ​شهر رمضان​ المبارك، فقد قرر قادة الحرس تخصيص 20% من رواتبهم الشهرية لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم جراء انتشار ​كورونا​ داخل البلاد"، لافتاً الى ان "جميع المنتسبين للحرس أكدوا استعدادهم أيضا للمساهمة في هذه المناورة الإيمانية".

يذكر أن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي في ايران كيانوش جهانبور، أعلن في وقت سابق، أن "عدد الإصابات بكورونا في إيران، بلغ 71 ألفاً و686 شخصاً، والمتوفين 4474 شخصا، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا".