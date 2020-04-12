توصل باحثون صينيون بأحد مشافي مدينة ووهان، موطن فيروس كورونا الأول في العالم والصين، إلى أن المصابين بالفيروس قد ينشرون العدوى لمسافة تصل إلى 4 أمتار، أي ضعف تقديرات التباعد الاجتماعي.
وفحص الباحثون عينات سطحية وجوية من وحدة العناية المركزة وجناح كورونا العام في مستشفى هاوشيشان في ووهان، ووجدوا أن انتقال العدوى قد يتم على مسافة تصل لـ4 أمتار. وحسب الدراسة كان كلا الجناحين يأوي ما مجموعه 24 مريضا بين 19 شباط و2 آذار، عندما كانت الصين لا تزال في قبضة الفيروس القاتل.
ولاحظ الباحثون أن الفيروس يظل موجودا في الهواء لعدة ساعات، فيما بعد سعال المصاب أو عطسه يسقط الفيروس على الأرض في غضون ثوان ويظل على الأسطح، ليموت بعد فترة زمنية بسيطة. وأشارت إلى أن توجيهات الحكومة بإبقاء مسافة تباعد عن الآخرين تبلغ نحو مترين ليست كافية لمنع التقاط العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة صينية: مسافة الـ1.5 متر ليست كافية لحمايتنا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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