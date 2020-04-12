الصحة الجزائرية: تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 والإصابات إلى 1914"، مشيرة الى ان "591 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ولم يتم تسجيل أي ​حالات​ إصابة جديدة في 27 مدينة معنية بانتشار الوباء، فيما أحصت 11 مدينة ما بين حالة واحدة إلى 3 حالات".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".