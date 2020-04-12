الكرملين: صحة بوتين ممتازة واحتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن صحة الرئيس فلاديمير بوتين ممتازة، وهو يعمل في الوقت الراهن عن بعد وفق جدول مكثف جدا، وأن احتفالات عيد النصر ستجرى لا محالة.
وأشار بيسكوف إلى أنه "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات لتأجيل الاحتفال، أو تأجيل الاستعراض العسكري بهذه المناسبة، أو فعالية فوج الخالدين. سيتم في وقت لاحق اتخاذ القرارات ذات الشأن مع مراعاة تطور الوضع، ويتم النظر في خيارات متعددة، ولكن يمكنني أن أقول: الاحتفال بعيد النصر سيتم حتما في 9 أيار أو بعد ذلك".
وأكد بيسكوف أن "الرئيس وكافة العاملين في إدارة الرئاسة يخضعون بشكل دوري للفحوص لتأكيد سلامتهم من كورونا".
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