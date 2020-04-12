أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في السودان عن "حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة كإجراء لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".
هذا وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، "تماثل حالتي إصابة بوباء "كوفيد-19" للشفاء من بين 19 حالة إصابة جرى تسجيلها في البلاد"، ولفتت إلى "عدم تسجيل أي إصابة بالوباء اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ الصحية السودانية: حظر السفر بين المدن والولايات لمنع انتشار الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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