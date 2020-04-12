لجنة الطوارئ الصحية السودانية: حظر السفر بين المدن والولايات لمنع انتشار الكورونا

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في ​السودان​ عن "حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة كإجراء لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ الاتحادية في السودان، "تماثل حالتي إصابة بوباء "كوفيد-19" للشفاء من بين 19 حالة إصابة جرى تسجيلها في البلاد"، ولفتت إلى "عدم تسجيل أي إصابة بالوباء اليوم".