لجنة مكافحة فيروس كورونا في ايران: تسجيل 450 إصابة جديدة بالفيروس

أعلن رئيس لجنة مكافحة ​فيروس كورونا​ في العاصمة الإيرانية ​طهران​ علي رضا زالي عن "تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية". هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".

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