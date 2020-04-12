استهداف طائرة مدنية فرنسية بطلقات نارية في جمهورية الكونغو

أفادت "روسيا اليوم" عن أن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، تعرضت لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد، حيث أن الطائرة الفرنسية "إيرباص A330" المستهدفة كان يفترض بها ترحيل مواطنين فرنسيين إلى باريس، غير أنها تعرضت لطلقات نارية في مطار "بوانت نوار".
وأفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن أن "الطائرة كانت في حالة توقف لحظة الحادث، ولم يكن على متنها الطاقم ولا الركاب"، وقد عبرت جمهورية الكونغو برازافيل عن "أسفها العميق" لهذا الحادث "الخطير".
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