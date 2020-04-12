سلطات فرنسا تسجل 561 حالة وفاة جديدة بكورونا ب24 ساعة

أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون ​الصحة​ الفرنسي جيروم سلمون، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 561 حالة، منها 315 في ​المستشفيات​ و246 في دور المسنين، وبلغت نقطة 14393 بعد أن كانت 13832 أمس السبت.

وأشار سلمون خلال ​مؤتمر صحفي​، إلى أن "هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائية السبت، حيث بلغ هذا المعدل 635 حالة جديدة بينها 350 في المستشفيات".

كما أفاد سلمون عن "تسجيل 1703 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات ​فرنسا​ خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي من 93700 إلى 95403، وذلك إضافة إلى 37188 إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها في دور المسنين".