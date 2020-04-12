بلدية برجا: تسجيل حالة واحدة مثبتة مخبريا و4 حالات شفاء

أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها التاسع عشر عن فيروس كورونا في البلدة، أنه خلال ال24 ساعة الماضية، من الساعة 8 مساء أمس لغاية الساعة 8 مساء اليوم، "تم تسجيل حالة واحدة مثبتة مخبريا، وعدد حالات الشفاء 4 حالات"، مشيرة إلى ان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 12 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 17 حالة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، وانها تنتظر نتيجة حالة واحدة مخالطة.
وأكدت أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
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