الجالية اللبنانية في ابيدجان تنفي ما ذكرته احدى محطات التلفزة عن وفاة لبنانيين بسبب الكورونا

نفت الجالية اللبنانية في ​ابيدجان​ عبر "النشرة"، جملة وتفصيلاً ما ذكرته احدى محطات التلفزة عن "وفاة مواطنين لبنانيين في ابيدجان بسبب فيروس "كورونا" المستجد"، مؤكدة ان "سبب الوفاة امراض وعوارض اخرى".

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