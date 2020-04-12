ضاهر بقداس الفصح في طرابلس: نأمل قيامة لبنان

ترأس رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر قداس أحد القيامة في كنيسة مار جاورجيوس في طرابلس، من دون مشاركة المؤمنين، وعاونه المونسنيور الياس البستاني، حيث تحدث في عظته عن معاني القيامة، آملا "قيامة لبنان وأن تمر هذه المرحلة الصعبة على الشعب اللبناني خلال فترة قصيرة، وان يسعى المسؤولون الى إيجاد حل سريع للأزمتين الاقتصادية والمعيشية".
ودعا المؤمنين الى "التزام منازلهم للحد من تفشي الوباء"، والى "التقيد بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات و زارتي الصحة و الداخلية".
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