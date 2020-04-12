ضاهر بقداس الفصح في طرابلس: نأمل قيامة لبنان

ترأس رئيس أساقفة ​طرابلس​ وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ قداس أحد القيامة في ​كنيسة​ مار جاورجيوس في طرابلس، من دون مشاركة المؤمنين، وعاونه المونسنيور الياس البستاني، حيث تحدث في عظته عن معاني القيامة، آملا "قيامة ​لبنان​ وأن تمر هذه المرحلة الصعبة على ​الشعب اللبناني​ خلال فترة قصيرة، وان يسعى المسؤولون الى إيجاد حل سريع للأزمتين الاقتصادية والمعيشية".

ودعا المؤمنين الى "التزام منازلهم للحد من تفشي الوباء"، والى "التقيد بقرارات ​مجلس الوزراء​ وتعليمات و زارتي الصحة و الداخلية".