ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198 في تركيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198. وسجلت الوزارة 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة، فيما تعافى 481 مريضا منذ يوم أمس السبت، حيث تماثل للشفاء إجمالا 3446 شخصا من مرضى كورونا.

وكان قد أفتى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، بجواز تحويل أجزاء من المساجد إلى "مستشفيات مؤقتة" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وكان قد أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن تطوراً جديداً على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، إذ انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة للمرة الأولى على صعيد تركيا. وأضاف "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة، بأن ذلك تَحقَّق نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكَّدة".