القوات اللبنانية: لا صلة للمتهم شربل ضومط بالقوات لا من قريب ولا من بعيد

نفت الدائرة الإعلامية في ​القوات اللبنانية​، في بيان، "ما يتناوله البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بان المدعو شربل ضومط المتهم بانتحال صفة طبيب وفبركة أحد الفيديوهات هو من المنتسبين لحزب "القوات اللبنانية"، معتبرة ان "هذا الاتهام هو محض افتراء وتضليل حيث لا صلة للمتهم ضومط بالقوات لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدة انها "ستلاحق وتدعي على كل من يروِّج لهذا الاتهام الكاذب بحق "القوات اللبنانية".

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