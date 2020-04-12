وليد البعريني ثمن مبادرة التكافل بفنيدق: لتكن نموذجا يحتذى ببلدات عكار

توجه عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ بالتحية والتقدير إلى أهالي بلدة ​فنيدق​ وفاعلياتها، مثنيا على ما "أبدوه من روح التضامن والشعور بالمسؤولية التي تجلت اليوم، من خلال مبادرة التكافل والتضامن التي أطلقوها من أجل تقديم الدعم والمساندة، وبالجهود والإمكانات الذاتية، وآتت ثمارها الطيبة والإيجابية في هذه الظروف الصعبة".

وأشار البعريني في بيان، إلى أنه "هو يوم الوفاء لفنيدق، من أهل الوفاء والخير، وإن ذلك يدل على أن مناطقنا فيها الخير، وبإمكانها إذا ما اعتَمدت على قدرات أهلها ونياتهم الطيبة، أن تحقق الإنجازات في دولة غائبة عن متابعة شؤون الناس وشجونهم"، معتبرا أن "العمل الجماعي مع النية الصادقة مصيره دائما النجاح، وبالأخص عندما يحصل بأجواء من التفاهم الإيجابي والتنافس على نشر الخير والخدمة العامة".

وتمنى البعريني أن تكون هذه المبادرة "نموذجا يحتذى به في كل بلدات عكار، وأن تعتمد على مستوى ​لبنان​ أيضا، لأننا نستطيع بقدراتنا الذاتية مهما كانت قليلة، أن نصنع الفرق المطلوب، عندما نستجمع هذه القدرات لفعل الخير، والنهوض بأهلنا ومجتمعاتنا".