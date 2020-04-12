النشرة: العثور على قنبلة يدوية في منطقة الفوار في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "احد المواطنين عثر على ​قنبلة يدوية​ في منطقة الفوار في صيدا، وعلى الفور تم ابلاغ القوى الامنية التي حضرت الى المكان، وبعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري تبين انها غير معدة للتفجير وبدون صاعق وقديمة العهد فجرى نقلها من المكان".

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