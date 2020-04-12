وزير الزراعة: الضوابط التي وضعتها الوزارة هي التي ساهمت بتخفيض الاسعار

أعلن وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، في حديث تلفزيوني، ان "التطور والتكنولوجيا لم يدخل على عالم الزراعة، ويوجد في الوزارة دائرة للتسويق ومعنية بشكل مباشر واساسي في الاسواق، والوزارة تعمل على مواكبة ​الاسعار​ بشكل يومي"، مشيراً الى "الى ان ​وزارة الزراعة​ جلست مع ​وزارة الاقتصاد​، وشرحت المشاكل، وتم وضع كل الفريق في الوزارة بتصرفهم، ويجب على كل من هو خبير بهذا المجال ان يشغلوا خبراتهم لحل مشكلة الاسعار".

وشدد مرتضى على انه "في ​لبنان​ يوجد قانون، ومن الضروري جداً ان يُطبق، واي مواطن لديه مؤسسة او يقوم باستيراد البضائع لا يخيفيه شيئ الا قوة القانون، ومن المفترض ان يكون هناك دوريات، وان يعلم صاحب المؤسسة ان القانون يقف الى جانب المواطن"، لافتاً الى انه "يجب تتم ملاحقة الضبوط بأسرع وقت ممكن، ونحن نتابع على الارض، ونأخذ الاسعار من الاسواق اللبنانية ولدينا اجهزة لمتابعة هذه التفاصيل"، مبيناً ان "الضوابط التي وضعت هي التي ساهمت بتخفيض الاسعار".